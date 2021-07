La lettera di una lettrice al presidente del Museo Francesco Minà Palumbo prof. Rosario Schicchi

(Riceviamo e pubblichiamo) – Lettera diretta al Presidente del Museo Naturalistico ”Francesco Minà Palumbo”, Prof. Rosario Schicchi.

Premetto che la nostra conoscenza di una vita mantiene inalterata la stima per te, come persona e come professionista.

So quanto tu tenga al Museo e conosco l’impegno che, nel tempo, hai profuso perchè si realizzasse questo prestigioso obiettivo per la nostra Comunità..

Proprio per questo non comprendo come tu possa avallare una scelta che, a mio parere, è vera e propria profanazione di un luogo simbolo, e di tutto ciò che esso rappresenta, per la sua valenza scientifica e culturale.

Scusa i toni forti, ma sai bene che il Museo è, per me e per la mia famiglia di origine, parte di una pagina della nostra storia, per cui non posso che provare amarezza e disgusto per una scelta sbagliata, segno di una profonda incultura.

Spero che si possa tornare indietro e sono certa che ti adopererai in tal senso, prendendo, in caso contrario, le dovute distanze.

Silvana Leta