La mappa delle “Quarare” per la Festa di San Giovanni 2024

L’Associazione Pro Loco di Castelbuono promuove ed organizza, con il contributo e la collaborazione logistica dell’Amministrazione comunale, la Festa di San Giovanni che si svolgerà il 24 giugno.

Essa nasce a Castelbuono, nella notte dei tempi, come momento di aggregazione sociale per festeggiare la raccolta dei prodotti della terra in questo periodo dell’anno. Tradizionalmente, era il momento in cui avveniva l’accoglienza dei forestieri (oggi i turisti).

Lungo le vie e piazze del centro storico e nei quartieri saranno predisposte, a cura di singoli o gruppi, delle postazioni (isole), razionalmente organizzate con:

“quarare”, alimentare dal fuoco di legna di quercia, per la degustazione, gratuita secondo la tradizione, di fave e patate bollite . In ognuna di esse sarà previsto un punto di raccolta dei rifiuti.

L’animazione musicale sarà itinerante con chitarre e fisarmoniche.

Con soddisfazione si nota che tanti quartieri hanno aderito quest’anno ed a costoro saranno consegnate gratuitamente fave, patate e stoviglie in materiale compostabile.

Diversi ristoranti e bar del centro storico, inoltre, aderiscono all’iniziativa e vista la concomitante partita di calcio si organizzeranno con maxi schermi.

A nostro parere in tutte le feste, sagre o manifestazioni pubbliche con somministrazione di cibi o bevande che si svolgono nel Comune di Castelbuono dovrebbero essere utilizzate stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili o stoviglie, posate e bicchieri monouso, completamente biodegradabili o compostabili, certificati. Il “MaterBi” per esempio.

Questo indirizzo ambientale, in linea con le direttive che la Comunità Europea ha emanato in materia, è stato già applicato in occasione delle ultime edizioni della Festa di San Giovanni che è divenuta, riteniamo, una delle poche sagre plasti free operanti in Sicilia.

La manifestazione prevede, anche, la premiazione della migliore quarara secondo valutazioni predeterminate relative all’allestimento, all’ospitalità, all’animazione musicale, alla qualità e gusto dei prodotti offerti alla degustazione.

Il premio consisterà in un dipinto di pregio di San Giovanni.

Si pubblica inoltre una cartina toponomastica del centro abitato con l’indicazione di tutte e 15 postazioni delle quarare.