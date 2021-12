La mostra biennale di beneficenza a cura dell’Associazione Uncinetto dell’Amore

Ormai da decenni l’Associazione Uncinetto dell’Amore, sotto la protezione della Madre Sant’Anna, cura in estate una particolare mostra biennale di beneficenza i cui proventi sono devoluti al reparto di oncologia pediatrica del Civico di Palermo. Anche quest’anno l’iniziativa ha avuto un gran successo e, come Associazione, vogliamo dire grazie a tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo pubblicando il ringraziamento ufficiale inviatoci e che , in copia, stiamo distribuendo alle nostre volontarie. Un grande e particolare grazie va proprio a loro: alle tante e preziosissime donne che hanno offerto le loro mani e la loro arte per ricamare, intrecciare, decorare le opere rendendole pezzi unici e artigianali; nonché a chi ha offerto i locali, a chi ci ha benedetti, a chi ha collaborato all’allestimento e ci ha supportato. Come non pensare e ringraziare anche tutti coloro che, sposando la causa, hanno collaborato alla raccolta fondi rendendo utile il nostro operato.

In ultimo, ma non per ultimo, permetteteci di ricordare Padre Lorenzo Marzullo. La sua guida è stata preziosa in questi anni e perfino quest’anno non solo ha pubblicizzato la nostra iniziativa, ma confermando il supporto e la forza che ci ha sempre elargito è venuto a trovarci insegnandoci che la testimonianza più bella è esserci, gioire e affidarsi a Dio, perché “la carità è bella se sorride”. A lui la nostra preghiera perché continui a guidarci dal Cielo