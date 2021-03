La musica a scuola…in tempo di pandemia. Il video della 1 B dell’I.C. Francesco Minà Palumbo

Nel difficile momento pandemico attuale, in cui la scuola ha dovuto reinventarsi cercando di coniugare la sua funzione educativo-didattica con le esigenze prioritarie della sicurezza, ecco come gli alunni della classe I B (Sc. Second. di I grado di Castelbuono) hanno risposto alle restrittive disposizioni ministeriali che impediscono le consuete esercitazioni in classe con il flauto dolce: con la magistrale regia del prof. Vincenzo Toscano, la collaborazione delle docenti Daniela Di Garbo, Rita Sideli e dell’assistente alla comunicazione Giovanna Frati, gli alunni hanno messo in scena tutto il loro entusiasmo e la loro fantasia per produrre un video che vuole essere un inno di speranza che l’emergenza sanitaria cessi quanto prima.

Durante la fase di realizzazione ciascun alunno ha avuto un ruolo ben definito e, tutti insieme, come note di un ideale flauto dolce, hanno dato vita a quella magica armonia di parole, suoni, pensieri e propositi di cui il loro canto delicato e melodioso vuole essere espressione.

La classe ha voluto dedicare il lavoro realizzato alla Dirigente scolastica, prof.ssa Francesca Barberi, che quotidianamente investe il suo tempo e il suo cuore per dirigere la complessa orchestra del nostro Istituto.

Daniela Di Garbo