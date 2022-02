La nuova Legge urbanistica regionale: quali opportunità in vista. Alla chiesa del Monte incontro con l’on Trizzino

Ascolta l'articolo

Nell’ambito della redazione del programma per la Castelbuono di domani, la Costituente e Patto per Castelbuono organizzano un incontro sulla nuova Legge urbanistica regionale, la 19/2020, che si terrà venerdì 18 febbraio alle 18.00, presso l’ex chiesa del Monte in via S. Anna a Castelbuono.

I Recovery Fund vanno impegnati entro il 2023 e i progetti completati entro il 2026 ma il nostro comune ha il Piano regolatore generale scaduto da dieci anni. La L.R. 19/2020 è una grossa opportunità per arrivare puntuali alle scadenze in quanto snellisce la procedura di adozione del PUG-Piano Urbanistico Generale. L’amministrazione della Castelbuono di domani deve quindi farsi trovare pronta con la progettualità necessaria per utilizzare tali fondi.

Questo si può fare solo con una pianificazione seria, subordinata ad una visione di cosa vogliamo che sia il nostro paese: non una corsa ai fondi da piazzare attraverso progetti inventati all’ultimo momento per rientrare nella scadenza ma una programmazione di interventi di innovazione, di rispetto dell’ambiente, di rigenerazione urbana con le solide basi della storia e delle risorse che ci connotano.

Interverrà l’on. Giampiero Trizzino del M5S, esperto in Diritto dell’ambiente, che ci aiuterà e capire la portata di questa legge sull’iter di approvazione del PUG-Piano Urbanistico Generale.

Vi aspettiamo numerosi per continuare a scrivere una bella pagina di politica partecipata.