La Presidente della Co.Tu.Le Vi. Aurora Ranno, in visita a Isnello presso la sede dello Sportello Antiviolenza “Diana” del Comune

Nella giornata del 10 Agosto 2023, si è svolto un incontro istituzionale che ha visto protagonisti la Presidente Aurora Ranno, il Sindaco di Isnello, Avv. Marcello Catanzaro e l’Assistente Sociale, Dott.ssa Monica Banno’, Resp. dell’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune e dello Sportello Antiviolenza.

Finalita’ della riunione e’ stata la programmazione delle nuove attivita’ dello Sportello “Diana” che verranno avviate a partire dal nuovo anno ed in particolare quelle legate al Servizio Civile Universale che, dal 2024, vedra’ impegnati nuovi Volontari presso il territorio del paese Madonita.

Grande soddisfazione e’ stata espressa dalla Presidente la quale si e’ complimentata con i presenti per le attività’ svolte dallo Sportello nel corso dell’anno, anche in collaborazione con l’Istituzione Scolastica che si e’ sempre dimostrata sensibile a tali tematiche. “E’ sempre molto costruttivo e gratificante- conclude la Presidente Ranno- incontrare e programmare insieme a coloro i quali ogni giorno portano avanti il lavoro e i principi della Co.Tu. Le Vi. con serietà e concretezza. Tengo a sottolineare inoltre come lo Sportello “Diana” di Isnello lavora sempre con impegno e determinazione nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza”.