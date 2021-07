La Pro Loco Castelbuono offre la stampa gratuita della certificazione verde

(Riceviamo e pubblichiamo) – La Pro Loco, gratuitamente, offre la possibilità di stampare il Green Pass a coloro i quali hanno già ricevuto, per SMS, il codice dopo l’avvenuta vaccinazione (prima o seconda dose).

A tal fine, dal 1° agosto, la sede di piazza Margherita presso Casa Speciale sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00.

In vista dei nuovi obblighi che richiedono, dal 6 agosto, di avere sempre con sé il green pass Covid, la cosa più semplice è scaricarlo in formato elettronico sullo smartphone salvando il QR Code (che basta esibire nel momento in cui viene richiesto).

La certificazione si ottiene già dopo la prima dose (o per guarigione avvenuta o ancora per tampone negativo).

Con l’ultimo Decreto Legge sarà necessario dal 6 agosto 2021 per accedere a feste, musei, centri culturali, eventi, entrare in piscina o in palestra, andare al ristorante sedendosi a un tavolo al chiuso (con esenzione per i bambini fino a 12 anni, per i quali non è prevista ancora una specifica campagna vaccinale). Da settembre, con ogni probabilità si utilizzerà per ulteriori contesti, con regole da definirsi in questi giorni, a partire dai trasporti

Però coloro i quali hanno ricevuto il codice autorizzativo (AUTHCODE) via SMS al cellulare comunicato in sede di vaccinazione, possono recarsi alla Pro Loco di Castelbuono per ottenere un tesserino contenente il QR Code in formato cartaceo.

È una iniziativa diretta principalmente, ma non solo, a coloro i quali hanno poca dimestichezza con l’elettronica e preferiscono il formato cartaceo ed a coloro i quali si trovano magari in vacanza e trovano più comodo esibire il tesserino cartaceo.

L’iniziativa viene realizzata con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile Universale. All’ingresso il richiedente dovrà:

1. indossare la mascherina

2. disinfettare le mani utilizzando l’apposito dispenser

3. consentire di avere misurata la temperatura corporea con l’apposito termo scanner

4.Consegnare temporaneamente il proprio cellulare per consentire al volontario di turno di stampare il tesserino del Green Pass.

Nulla sarà dovuto per la fornitura del tesserino.