La Pro Loco Castelbuono per il servizio di mobilità sociale e turistica: cercasi volontari per guida golf-car

La Pro Loco ha la piena convinzione della necessità che venga organizzato a Castelbuono un servizio sia per le fasce più deboli che per tutte le persone, anche turisti, che desiderano utilizzare un mezzo per spostarsi all’interno del centro abitato e nelle zone limitrofe.

Sarebbe un servizio di evidente valenza ambientale e sociale e con riflessi positivi sulla mobilità cittadina.

Un passaggio su una golf-car, guidata dai volontari della Pro Loco Castelbuono APS raggiungerebbe questo scopo da tempo perseguito.

Il servizio, di concerto con l’amministrazione comunale proprietaria del mezzo, effettuato in via sperimentale e su un percorso prefissato , potrebbe essere disponibile a breve su prenotazione e si svolgerebbe con un turno al mattino e uno al pomeriggio dietro corresponsione di un modesto ristoro per i costi del servizio. Tre i posti disponibili nella golf car oltre a quello per l’autista

(a breve ne saranno immesse in servizio altre 2, debitamente immatricolate per trasporto su strada e con adeguate coperture assicurative).

È indispensabile però reperire un adeguato numero di volontari per potere assicurare la continuità del servizio. A costoro sarebbe assicurato un contratto di collaborazione occasione.

Ciò premesso si pubblicizza un avviso di evidenza pubblica per la ricerca di persone, in possesso della patente di cat. B o superiore, che possa dare la propria disponibilità di massima per fare parte, in modo continuativo, dei servizi di assistenza sociale e di accoglienza turistica per la guida delle golf car con motivazioni prevalentemente volontaristiche.

I ristori ottenuti, regolarmente contabilizzati, saranno devoluti in prevalenza ai volontari (la Pro Loco è un’associazione no profit), detratte le spese di gestione del servizio.

Titoli preferenziali:

una completa conoscenza della toponomastica cittadina per i volontari del servizio sociale e la conoscenza della lingua inglese e del patrimonio storico monumentale per i volontari del servizio turistico.

Massima disponibilità per eventuali, ulteriori, informazioni tramite email indirizzata a prolococastelbuono@libero.it