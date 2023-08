La Pro Loco offre soggiorno a Castelbuono Daniele Meucci

(Riceviamo e pubblichiamo) – Accoglienza e ospitalità il biglietto da visita che la Pro Loco di Castelbuono APS è stata pronta ad offrire a Daniele Meucci, 4’assoluto e primo degli italiani, atleta del C.S. Esercito con il tempo di 00:34:58.97″, al termine del 97″ GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE DI CASTELBUONO:

Nella considerazione che la manifestazione è un volano per la promozione e lo sviluppo del territorio, la Pro Loco, oltre alla consueta coppa per il primo italiano classificato, ha offerto un soggiorno per un weekend che Meucci, piacevolmente sorpreso, ha accettato. Ha promesso che ritornerà a Castelbuono con tutta la famiglia. moglie e 3 bambini, a settembre