La sedicenne castelbuonese Alessandra Glorioso accede alla finale regionale Miss Universo Sicilia

è un concorso di bellezza femminile che si tiene annualmente in Italia per selezionare le rappresentanti nazionali per il concorso di. Diverse sono le selezioni che si svolgono in tutte le regioni d’Italia. Lo scorso 19 luglio al Maljk sul lungomare Giardina di Cefalù tra le 23 bellezze mediterranee a sfilare sul palco c’era anche la castelbuonese Alessandra Glorioso.

Nonostante i suoi 16 anni Alessandra ha sfilato con sicurezza e determinazione sul palco del Maljk, tanto da far colpo sui giurati i quali hanno così decretato che la sedicenne castelbuonese parteciperà alla finale regionale Miss Universo Sicilia per la categoria “mascotte”. In bocca al lupo e complimenti ad Alessandra!

(Foto di Gianni Geraci Photographer)