La settimana cruciale per il futuro di Castelbuono

Ultima settimana al voto del 12 giugno, una data che si preannuncia storica per Castelbuono, a prescindere dal risultato.

Si sono infatti sgretolate tutte le certezze di tempi neppure lontani. Ricordiamoci infatti quante volte abbiamo sentito dire i discorsi sulla forza dell’amministrazione uscente e le possibilità di vittoria di un’unica candidatura per l’alternativa al governo del paese.

Nn c’è stata la grande ammucchiata, come definita da qualcuno, ma ha prevalso il senso di pluralità nella democrazia partecipata; ogni candidato ha un suo profilo attrezzato per convincere l’elettorato per svoltare pagina oppure continuare sulla linea tracciata da vent’anni.

Adesso i cittadini hanno a disposizione tre impostazioni di approccio profondamente diverse e hanno smesso di nascondersi dietro vecchi tormentoni ritriti; c’è un’opinione desiderosa di essere espressa e i cittadini o stanno facendo senza alcun mistero ed è questa una novità degna di essere sottolineata.

Il 12 giugno 2022 i Castelbuonesi chiamati al voto diranno comunque qualcosa di nuovo al paese e non ascoltare il senso e le ragioni questa voce – che suona più come un appello ed invocazione – sarà un dentro o fuori per l’unica cosa che conta: garantire il miglior futuro per Castelbuono.

A margine sentiamo il dovere di condividere il disappunto emerso nei comizi di ieri circa l’inopportunità di far campagna elettorale nella pagina Facebook del comune, si tratta di una iniziativa nei modi e nei tempi di cui non se ne sentiva la necessità e per la quale non servono ulteriori commenti.

Infine, spiacevole è l’azione di disturbo con un puntatore laser ai danni di alcuni oratori. Speriamo resti una bravata isolata.