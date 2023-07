La Supergiovane sferra il primo colpo di mercato! Arriva Francesco Pitanza per l’attacco

Forze fresche alla corte di Mister Bognanni. La Supergiovane sferra il primo colpo di mercato. Arriva il primo tassello per il reparto offensivo, con l’approdo in maglia nero-oro dell’attaccante classe 2003 Francesco Pitanza, calciatore con un passato di tutto rispetto. Cresciuto nel settore giovanile della Fincantieri Palermo, nell’Under 17 del Trapani e nella Primavera del Potenza e nel Santa Croce (Eccellenza girone B nello scorso campionato) squadra dalla quale proviene in cui ha realizzato 8 reti. Un giovane di sicuro affidamento per i “cinghiali” che puntano ad onorare la maglia nel campionato di Eccellenza 2023/2024.

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura – dichiara il giovane attaccante –

non ci ho pensato due volte ad accettare la proposta del club madonita che mi ha cercato fortemente. Sono certo che con impegno serietà e tanta abnegazione mi metterò a disposizione del mister per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Io sono pronto!”