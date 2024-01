La testimonianza dell’Ing. Alessandro Piro dalla Striscia di Gaza | VIDEO

Castelbuono, 25 gennaio 2024 – In un video pervenuto alla redazione l’Ing. Alessandro Piro, attualmente nella zona sud della Striscia di Gaza per conto di Medici senza Frontiere, ha raccontato la situazione drammatica in cui versa la popolazione civile dopo gli attacchi israeliani.

Alessandro ha descritto e mostrato un luogo devastato, con edifici distrutti, strade impraticabili e migliaia di persone sfollate. L’ingegnere ha evidenziato le problematiche sanitarie ringraziando l’iniziativa del Comitato Castelbuono solidale, che nei prossimi giorni avvierà una raccolta fondi per supportare World Central Kitchen per la preparazione e somministrazione di pasti e Medici senza Frontiere per la gestione delle emergenze sanitarie.

A tal fine presso la sede della Pro Loco di via Dafni 5 da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.30 si potrà effettuare una donazione. Sarà rilasciata apposita ricevuta ed al termine della raccolta fondi sarà pubblicato il relativo rendiconto economico.