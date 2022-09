La tragedia del nostro concittadino deceduto al teatro Pietra Rosa di Pollina

Ascolta l'articolo

E’ enorme lo sconforto per la scomparsa del nostro concittadino per via di un malore accusato pochi istanti prima che iniziasse lo spettacolo teatrale in programma al Teatro Pietra Rosa di Pollina alle ore 19:00 del 10 settembre.

Il tragico evento è stato riportato da alcuni articoli di stampa che tuttavia meritano qualche debita precisazione secondo quanto riferito dai testimoni.

Quando si è accasciato a terra la situazione clinica dell’uomo di 65 anni è apparsa immediatamente grave, da qui la chiamata al pronto soccorso per l’immediato intervento.

I testimoni raccontano che nelle more dell’arrivo dell’ambulanza due dottoresse presenti tra il pubblico hanno ripetutamente e incessantemente effettuato il massaggio cardiaco tuttavia senza potere diporre di un defibrillatore che è arrivato sui luoghi solo dopo circa venti minuti ma inutilizzabile poiché con le batterie scariche pertanto si è dovuto attendere ulteriore tempo affinché venisse finalmente recuperato un secondo defibrillatore questa volta funzionante.

Dopo circa quaranta minuti sono arrivati i primi soccorsi del 118, quelli dell’ambulanza non ospedalizzata proveniente da Finale, seguiti poco dopo dal personale dell’ambulanza ospedalizzata proveniente da Castelbuono i quali tutti hanno peraltro dovuto coprire a piedi la distanza che li separava dal parcheggio al punto di soccorso all’interno del teatro.

I presenti riferiscono di una vicenda estremamente tragica vissuta da tutti con estrema compostezza ma pur vero in una situazione di esasperante attesa, per via dell’accessibilità ai luoghi effettivamente difficoltosa, e nella chiara consapevolezza di quanto fossero preziosi i pochi attimi a disposizione in determinati interventi salva vita come quello appunto richiesto in quel momento.

La redazione di Castelbuonolive si stringe al dolore dei familiari.