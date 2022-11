La vacanza siciliana del premio Oscar Mel Gibson fa tappa all’Abbazia Sant’Anastasia

Ascolta l'articolo

Mel Gibson insieme al direttore commerciale dell’Abbazia Sant’Anastasia Paolo Riccobono

Un mercoledì da turista per l’attore e regista americano. Di giorno dopo esser passato da Cefalù ha puntato verso l’interno, arrivando a Castelbuono, di sera è tornato nel capoluogo per un pasto tipicamente siciliano

Dopo i selfie all’aeroporto Falcone-Borsellino e l’arrivo blindato ai curiosi all’Hotel delle Palme, Mel Gibson si è concesso un mercoledì da… turista tra Palermo e le Madonie, con tappa di mezzo a Cefalù.

La star americana, vincitore dell’Oscar come miglior regista e come miglior film con “Braveheart” nel 1996, è prima passato dalla cittadina normanna. Ma chi ha provato a seguirlo per immortalarlo giura di non averlo nemmeno visto scendere dall’auto. Successivamente, una puntata verso l’interno con sosta all’Abbazia Sant’Anastasia, relais ma anche cantina della famiglia Lena. Qui Gibson è stato accolto dal direttore commerciale Paolo Riccobono. “E’ stato un piacere spendere del tempo con te a parlare di vino e biodinamica, la tua conoscenza (non scontata) mi ha molto colpito e io non ti ho mollato”, ha scritto Riccobono a corredo di una foto con l’attore postata su Instagram. (Tratto da PalermoToday.it)