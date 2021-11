L’Amministrazione approva l’Atto di indirizzo “Promozione SERVIZIO 1522 – Misure di contrasto la violenza di genere”

L’Amministrazione Comunale di Castelbuono, con delibera di Giunta del 23 novembre, ha approvato l’Atto di indirizzo “Promozione SERVIZIO 1522 – Misure di contrasto contro ogni forma di violenza di genere e tutela dei diritti umani e civili”, aderendo alla campagna di sensibilizzazione “Uniti contro ogni forma di violenza #NONSOLO25” che ha coinvolto 38 Comuni della provincia di Palermo in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

A partire dalle ore 15.00 di domani 25 novembre, contemporaneamente nelle piazze dei 38 comuni aderenti, si svolgerà un flash mob che a Castelbuono sarà curato dai volontari del Servizio Civile Universale dello Sportello Antiviolenza Diana, e si terrà in piazza Margherita.

A tutti i partecipanti verrà omaggiata una gerbera rossa, messa a disposizione dall’attività “Il Fiore” che ha aderito all’iniziativa promossa da Federfiori Confcommercio Palermo “Fiore SOSpeso 2”.

Ricordiamo infine tutti gli appuntamenti organizzati per celebrare questa importante giornata contro ogni forma di violenza contro le donne, che hanno avuto inizio questo pomeriggio con l’incontro organizzato dall’associazione culturale Ceres, momenti di riflessione sui diritti calpestati facendo riferimento a due fatti di cronaca “La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci. Da Pippa Bacca a Saman Abbas”.

Domani si aprirà la giornata alle ore 10.30 in Piazza Parrocchia, seguirà il flash mob alle ore 15.00, le visite guidate alla mostra “Fatti curare” al Museo Civico e l’ingresso gratuito in tutti i Musei per le donne.

Infine alle ore 18.30 al Cinema Teatro Astra ci sarà la proiezione “I corti di genere”.

Si ringraziano tutte le istituzioni ed enti coinvolti.

La cittadinanza è invitata a partecipare.