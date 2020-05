L’amministrazione comunale ringrazia cittadini e ditte per la cura del verde pubblico

L’amministrazione comunale di Castelbuono ringrazia la Ditta Bonomo (Tabaccheria) per aver aderito al progetto denominato “Adotta un’aiuola o una fontana”, adottando l’area di piazza Parrocchia, iniziativa che mira a migliorare la qualità del verde pubblico promuovendo anche la partecipazione di associazioni, commercianti e privati cittadini interessati a aderire attraverso forme di “adozione” di fioriere,fontane o di aree verdi pubbliche.

Con tale progetto dichiara vogliamo provare a cambiare il modo di rapportarci alla “cosa pubblica”: si cresce come comunità quando ci prendiamo cura delle cose che ci appartengono, quando non ce ne laviamo le mani pensando “tocca a qualcun’altro”, quando ognuno fa la sua parte nel rispetto dei ruoli reciproci, quando crediamo che insieme possiamo costruire una comunità più bella e accogliente, in primo luogo per noi che ci abitiamo e poi anche per chi viene a trovarci.

L’amministrazione Comunale ringrazia anche gli appassionati volontari del “Comitato Chiazzetta” per la pulizia della fontana e l’illuminazione interna, e la Pasticceria Sferruzza per la cura delle aiuole adottate. L’iniziativa “adotta un’aiuola o una fontana” ha permesso l’attivazione di un processo virtuoso tra i cittadini che, prendendosi cura del bene comune, hanno di fatto messo in atto delle “best practices” degne di nota; ciò è stato possibile solo grazie al grande senso civico e di cultura dei nostri concittadini.

Le azioni prodotte da queste persone non vanno a beneficio di sé stesse ma dell’intera comunità.

Grazie Castelbuono!

L’amministrazione comunale