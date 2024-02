Lampioni Led in piazza Parrocchia

Sono terminati i lavori di “relamping” per l’illuminazione pubblica di piazza Parrocchia. Come si legge sulla pagina FB del Comune i corpi illuminanti che erano dotati di lampade a vapori di mercurio sono stati sostituiti con LED ad elevate prestazioni e con maggior efficienza energetica e in termini di durata. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente Dario Guarcello, precisando che i medesimi interventi sono già stati avviati per gran parte dei monumenti e delle chiese centrali del paese.