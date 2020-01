L’artista Domenico Pollara intervista il frassinicoltore Giulio Gelardi – [VIDEO]

Giulio Gelardi è uno dei più grossi produttori di manna al mondo, nonché un filosofo della natura. In alto proponiamo l’interessante documentario sulla raccolta della manna (ma anche sulla filosofia di Giulio) curato e girato dall’artista castelbuonese Domenico Pollara che per l’occasione posa i pennelli e prende in mano la sua macchina da presa. L’intervista-documentario che ne consegue offre scorci, suoni, pensieri e gesti su cui riflettere. Buona visione.