Lavori alla storica sughereta di Geraci Siculo: “Così valorizziamo il nostro patrimonio boschivo”

Interventi nel bosco di contrada Sugheri per una migliore fruizione dell’area verde. Sarà recuperata anche la Casa del campiere che diventerà un polo museale

Geraci Siculo, 10 maggio 2022 – Oltre 220 mila euro, a cui vanno aggiunte le somme a disposizione destinate dell’amministrazione comunale con fondi del Psr, per il miglioramento, fruizione e valorizzazione del patrimonio boschivo di Geraci Siculo, il borgo più verde delle Madonie, in particolare della storica sughereta, unica nel suo genere. Ad aggiudicarsi la gara, l’impresa Sabatino Luciano di Petralia Soprana. I lavori cominceranno già la settimana prossima per concludersi entro la fine di ottobre. Gli interventi riguardano l’area naturalistica di contrada Sugheri, nei pressi della Casa del Campiere. Si tratta di un’area di grande valore, non solo per gli aspetti naturalistici, ma anche per la tipica tradizione edilizia rurale delle Madonie.

Gli interventi sono stati progettati per la tutela ambientale, il miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, ma anche per la valorizzazione delle foreste e delle aree boschive per la collettività. Tutti i lavori prevedono la conservazione e rinaturalizzazione degli habitat forestali e delle aree forestali ricadenti nelle aree di pregio del Parco delle Madonie, con la creazione di sentieri, cartellonistica didattica e recinzioni. Oltre a un miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale.

La casa del campiere sarà utilizzata come sala museale naturalistica e anche come zona briefing, in cui personale specializzato illustrerà ai visitatori le attività che verranno effettuate nelle aree esterne. Ovviamente sarà il bosco la principale attrazione turistica. La sughereta di Geraci è unica nel comprensorio delle Madonie. Tra le attività che si potranno fare, c’è l’orienteering naturalistico e sensoriale e il percorso avventura che, con la presenza di ostacoli, costituisce un mini viaggio di sopravvivenza. Per le attività ci si potrà avvalere anche di alcune guide naturalistiche specializzate. “L’intervento è stato programmato nell’ottica di valorizzare ancora di più il nostro immenso patrimonio boschivo – dice il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa – Siamo certi che tutto ciò avrà effetti positivi non solo sulla flora e fauna locale, ma anche sugli aspetti turistici. C’è, nel mondo, un turismo “green” che è alla ricerca di località meravigliose da visitare. E il nostro territorio non è secondo a nessuno. L’iniziativa si integra con quella legata alla via dei marcati e al percorso di mountain bike. Ultimati i lavori l’area sarà concessa a terzi per la valorizzazione”.