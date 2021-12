Lavori mal eseguiti in contrada Erbe Bianche, la segnalazione di un lettore

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di seguito, ricevuta dal dott. Giuseppe Abbate

Non è niente di particolarmente grave. Non è una catastrofe né un gravissimo pericolo incombente. E’ però un’immagine concreta di un fenomeno sempre crescente e poco civile. “ POSSO FARE QUELLO CHE VOGLIO, QUANDO VOGLIO E DOVE VOGLIO “ con la tacita accondiscendenza di chi gli abusi dovrebbe prevenirli e vietarli. Così si parcheggia nelle sedi stradali impedendovi il transito ( traverse di via Vittorio Em.le) o ad un incrocio (via Cavour angolo via Vittorio Em.le ) impedendo la vista delle macchine in transito e così un po’ in tutto il paese. Qualcuno , in alto nella scala del potere, dirà che quanto segnalo non è la verità e distorce nel mondo la bella immagine del nostro bel paese che tutti ci invidiano. Beato Lui che ci crede! Nella fattispecie (foto in contrada Erbe Bianche/Valatelle) non entro nel merito dei lavori eseguiti, ma lo stato di fatto, presente da oltre due mesi senza alcuna segnalazione, costituisce pericolo per la circolazione, specie col buio, con qualcuno che ti incrocia con i fari alti o anche per semplice distrazione per chi è abituato a tenere la destra, e se ci sbatti sono danni seri. La cunetta inoltre è stata intasata con materiale di scavo e l’acqua piovana, deborda ed invade la sede stradale (vedi foto).

Visti i tempi di allacciamento il tubo terminale poteva essere interrato con dovuta protezione e ripreso al momento della sua definitiva esecuzione.

Pare, però, che tutto sia a posto e legale visto che chi è preposto al controllo del territorio passa e spassa in quella strada e non ritiene necessario intervenire. ( per la cronaca una macchina della polizia locale passava di là anche nel momento stesso in cui scattavo la foto).

Un consiglio/invito : adeguarsi al pensiero unico e immergersi nell’assuefazione.