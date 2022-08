Le luci della rivoluzione a Petralia Soprana con Comet poesia

Ascolta l'articolo

Martedì 9 agosto 2022 la VI edizione dell’evento poetico-letterario made in Petralia Soprana”

Si intitola “Le Luci della Rivoluzione” il tema 2022 di Comet Poesia, evento poetico-letterario nato a Petralia Soprana nel 2016, ideato e diretto dal poeta Agostino Messineo Alfiere e organizzato dall’ass.ne Cittadinanza Attiva Petralia Soprana.

La VI edizione dell’appuntamento madonita, divenuto oramai fisso nella cittadina Borgo più Bello d’Italia 2018, si svolgerà quest’anno Martedì 9 agosto 2022, dalle ore 22:30, sempre nell’incantevole location di Piazza Duomo.

“Il tema di quest’anno – dichiara il direttore artistico Agostino Messineo Alfiere – incasella un altro tassello nel percorso artistico intrapreso nel 2019 col tema “Salvate i Paesi” e proseguito, dopo lo stop causa covid nel 2020, lo scorso anno col tema “Lettere dalla R-Esistenza”. La pandemia, il lockdown, la crisi economica e i venti di guerra ci hanno plasmato e ci plasmano tuttora, spingendoci continuamente a rivolgere il nostro caos interiore, a rivedere i nostri progetti futuri e, allo stesso tempo, a perseguire con ancora più forza d’animo il percorso della nostra vita. Il tema delle rivoluzioni, che tanto hanno cambiato il corso della storia umana, si fa in Comet più intimo, richiamando quelle rivoluzioni interiori e personali che ciascuno di noi è chiamato prima o poi ad affrontare per dare una svolta alla propria esistenza. Ancora una volta, attraverso l’evocativa forza della poesia, della musica e della danza, Comet Poesia vuole farsi voce, interprete e mediatore degli oscuri e complessi tempi in cui viviamo.”

Il cast 2022 annovera la rinomata cantautrice palermitana Aida Satta Flores, la scrittrice Mari Albanese – autrice, con Angelo Sicilia, del libro “Io, Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato” (Navarra Editore, 2021), che sarà presentato Martedì 23 agosto a Piazza Loreto -, il musicista Alessandro Valenza e la danzatrice Miriam Albanese. Le letture saranno a cura di Veronica Vaccarella, Luca Taravella, Gandolfo Saccomanno, Bianca Librizzi, Maria Lucia Librizzi, Satyavan Giri, Maria Lea Vizzini e Giuseppe Gulino. A curare la colonna sonora e l’universo scenografico il regista, produttore e musicista Leonardo Bruno.

L’evento è realizzato col sostegno del Comune di Petralia Soprana e di Bar La Piazzetta Internet Cafè, Cas’Antica Soprana B&B, Hotel Residenza Petra, Lavori in ferro e alluminio Richiusa Piero, Farmacia del Borgo di Marianna Prestigiacomo, Nicola Iuppa Tendaggi e Madonie Travel Service di Francesco Ippolito.