Le opere del maestro Salvo Lombardo esposte al ristorante Kentia di Cefalù

Sono quaranta le opere, tutte oli su tela, di varie dimensioni, esposte dal maestro siciliano di livello nazionale Salvo Lombardo, al ristorante Kentia di via Bordonaro 56, a Cefalù, fino al 31 ottobre 2022.

Salvo Lombardo, irrompe nel panorama dell’arte con un suo genere nuovo, originale e senza riferimenti nella storia dell’ arte, ed é subito richiesto da collezionisti, da galleria e da case d’aste. L’artista riesce a trasportare la realtà in una dimensione sublime magica. Tutte la sue opere sono un inno all’ironia.

Un’arte che si collega con la sua forte personalità al mondo del paradosso, distinguendosi per l’alta qualità della materia pittorica e per l’originalità e la varietà dei soggetti. Salvo Lombardo parla di valori, di famiglia, di figli, di musica, di auto, di vespe d’epoca, di altruismo e di ambiente, augurandosi e augurandoci che non spariscano completamente.