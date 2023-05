Le ordinanze per la cena del 10 Maggio. Si prospettano disagi per i residenti

Il 10 Maggio 2023, a Castelbuono, è prevista una cena con un gran numero di partecipanti che coinvolgerà alcune vie del centro storico. Gli organi competenti hanno emanato ben due ordinanze per modificare la disciplina viabilistica vigente e come al solito a farne le spese saranno i residenti.

In base alle note prot. n. 7419 – 9110 – 9172/2023 trasmesse dal Sindaco, la manifestazione, che inizialmente doveva tenersi in tutta la piazza fino al Castello, verrà spostata al Chiostro San Francesco a causa delle previste previsioni meteorologiche avverse per quella giornata. Una delle due ordinanze prevede quindi il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito anche autorizzati in C.so Umberto I, P.zza Margherita, Via Sant’Anna e P.zza Castello, a partire dalle ore 13:00 e fino al termine della manifestazione. L’altra ordinanza vieta dalle ore 13:00 fino al termine della manifestazione la sosta dal ponte di Via Isnello fino a via M. Levante e piazza San Francesco, ad oggi non è chiaro se il divieto riguarda solo i residenti oppure anche i partecipanti alla cena. Nel primo caso il divieto solo per i residenti e cittadini sarebbe incomprensibile è discriminatorio.

Ci si chiede se sia veramente necessario bloccare gran parte del centro storico. Si sollevano dubbi su una decisione che sembra essere stata presa senza alcuna attenzione alle reali esigenze della comunità, che si trova a dover subire limitazioni alla libertà di movimento per permettere lo svolgimento di un evento essenzialmente privato.