Le stanze delle meraviglie. Per un restyling del museo Minà Palumbo

Sabato 27 maggio, alle ore 18.00, presso la sala convegni Michele Morici del Museo Naturalistico Minà Palumbo, si terrà la presentazione dei lavori del Laboratorio di Visual e Graphic Design nel Corso di laurea magistrale in Design e Cultura del Territorio.

Dopo i saluti dell’amministrazione comunale portati dalla vicesindaco Annamaria Mazzola e l’introduzione ai lavori a cura del presidente del Museo, Michele Spallino, seguiranno gli interventi di Cinzia Ferrara, Docente del Laboratorio di Visual e Graphic Design e Coordinatrice del Corso di laurea magistrale in Design e Cultura del Territorio, e di Giangiorgio Fuga, docente del Politecnico di Milano.

Non si tratta di una semplice esercitazione didattica ma della struttura di un lavoro complesso che sarà alla base della nuova immagine coordinata del Museo, nel ripensamento radicale dell’intera narrazione dell’istituzione museale, sia all’interno della comunità castelbuonese sia nell’ambito del nuovo progetto museografico elaborato dal presidente Michele Spallino. Un progetto di rinnovamento proposto al nuovo CdA e alla direzione, e approvato già in fase di insediamento di mandato, che troverà pieno compimento con il finanziamento ottenuto dal bando PNRR per l’abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive.