L’elenco candidati in Consiglio comunale e gli assessori designati di Cambiamo Castelbuono

(Riceviamo e pubblichiamo) – Competenza, forza, entusiasmo e partecipazione. Ieri sera un bagno di folla e di entusiasmo ha onorato i consiglieri comunali del Gruppo politico CambiAmo Castelbuono con Antonio Maiorana Sindaco.Una serata straordinaria in cui è emersa la voglia dei castelbuonesi di cambiare veramente, dando fiducia ad Antonio Maiorana come sindaco e ad una straordinaria squadra di consiglieri. Un gruppo forte coeso ed entusiasta di partecipare alla prossima competizione elettorale per dare vita ad una nuova fase politica a Castelbuono fatta di autentico confronto democratico.

Durante la serata sono stati fatti tre interventi politici molti significativi da parte del dott. Leta, della prof.ssa Minutella, del Prof. Mazzola e tutti i consiglieri hanno indicato le ragioni della loro scelta.

Inoltre il candidato Sindaco ha designato i primi due Assessori (Gian Clelia Cucco e Stefano Polizzotto) che hanno arricchito la proposta politica.

Di seguito l’elenco dei candidati al consiglio comunale. CAROLLO Maria detta Marienza, CICERO Giuseppe, CUCCO Giovanna detta Gian Clelia, DI PASQUALE Antonio, DI PASQUALE Sabrina, LEONARDA Veronica, MARGUGLIO Debora, NASELLI Giuseppe detto Pino, PAPPALARDO Fanino, SCHICCHI Mario, SOTTILE Simone, TUMMINELLO Antonio “Una squadra per cambiare Castelbuono e ridare voce ai cittadini”