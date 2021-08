L’Ente Parco delle Madonie chiede una moratoria sui mutui per le aziende colpite dagli incendi

Foto di Tommaso Di Prima (Facebook)

Petralia Sottana – Una moratoria sui mutui per le aziende colpite dai recenti incendi. Lo chiede il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Angelo Merlino, con una lettera aperta indirizzata presidente Segretario della Commissione regionale Abi della Sicilia, Claudio Passerini, al presidente del Credito cooperativo Tuccio Costa, al presidente della Bcc mutuo soccorso di Gangi, Antonio Farinella, e al presidente della Bcc San Giuseppe delle Madonie, Leonardo Gennaro.

Un accorato appello a seguito degli eventi incendiari degli scorsi giorni, che purtroppo continuano ancora oggi a ripetersi e che hanno causato devastanti danni a case, stalle, fienili, mezzi agricoli e mandrie, mandando in fumo il lavoro di generazioni di agricoltori. “Accogliendo l’appello del dottor Gaetano Castagna, Responsabile in Sicilia per la Fabi delle BCC, il comparto delle Banche di Credito Cooperativo, – afferma il presidente Merlino – crediamo che sia il dovere di tutti lavorare per far rinascere dalle ceneri una nuova opportunità di crescita e sviluppo. Non possiamo cedere alla tentazione di mollare tutto. Per questo chiediamo alle alle Banche un aiuto concreto, concedendo alle aziende colpite una moratoria sui mutui. Certi di una fattiva collaborazione”.