L’Ente Parco premia l’Accademia basse Madonie vincitrice della Coppa del Mediterraneo

L‘Accademia Basse Madonie si è aggiudicata il prestigioso Torneo Regionale di calcio, denominato “Coppa del Mediterraneo” che si è svolto a Marsala. La categoria 2009/10, guidata dalla coppia Inzinga/Balsamo, si è imposta sui pari età provenienti da tutta la Regione, conquistando il primo posto in un kermesse di assoluta qualità tecnica.

L’ Ente Parco ha, fin da subito, accolto con favore l’idea di una unione fra Comuni madoniti, ma non solo, che mettesse a fattor comune la passione per il calcio rivolta soprattutto ai più giovani. Ora il progetto iniziale è diventato una bella realtà! E’ stata una vittoria meritata ed ancor più preziosa se si pensa che i piccoli atleti madoniti hanno affrontato e battuto società di assoluto valore tecnico tra le quali il Trapani Calcio.

L’Accademia, con orgoglio, può quindi vantare con questo successo di avere fatto conoscere il proprio valore sportivo a nome di tutto il Territorio Madonita.

La premiazione è avvenuta nella Prestigiosa sede di Palazzo Pucci Martinez presenti per l’Ente Parco delle Madonie il Commissario Straordinario Salvatore Caltagirone e il Direttore Rosario Lazzaro e per l’Accademia il Presidente Fabio Capuana e il Tecnico Vincenzo Insinga. Ad accompagnare i piccoli atleti vincitori del Trofeo una folta rappresentanza di genitori.

Nella targa consegnata ai ragazzi si legge: “Con orgoglio e senso di appartenenza per avere vinto il Torneo Regionale “ Coppa del Mediterraneo”.