Lettera di ringraziamento del comitato S. Anna

(Riceviamo e pubblichiamo) – A conclusione dei festeggiamenti in onore della patrona di Castelbuono, la madre Sant’Anna, in qualità di comitato organizzatore, nelle persone del presidente, del direttivo e di tutti i componenti, riteniamo opportuno porgere alcuni ringraziamenti.

Non è stato semplice organizzare, per il secondo anno consecutivo, la nostra festa patronale in mezzo a una pandemia, che tanto ha fatto soffrire e continua a farlo, e ha stravolto le nostre vite, costringendoci a modificare – seppur temporaneamente – le nostre tradizioni. In primo luogo ci corre l’obbligo di ringraziare l’amministrazione comunale, per il sostegno e per la fiducia accordataci.

Vogliamo ringraziare allo stesso modo tutte le attività commerciali, i negozianti, gli imprenditori, i quali, ognuno secondo le proprie disponibilità e intenzioni, hanno dato il loro contributo. Infine, il nostro pensiero non può non andare a tutta la cittadinanza, alla quale esprimiamo la nostra più sincera gratitudine: è grazie al popolo della nostra cittadina, che collabora con devozione e con forte spirito di comunità, che è possibile garantire lo svolgimento della festa nella maniera migliore e più degna che sia la madre Sant’Anna, che Castelbuono, meritano.

Siamo grati anche per la compostezza mantenuta dai cittadini nel corso dei giorni della festa e per il maturo senso di responsabilità nell’aver seguito tutte le precauzioni relative alle disposizioni vigenti per l’emergenza Covid-19. Viva Sant’Anna! F.to Il presidente e il direttivo del Comitato festeggiamenti Sant’Anna