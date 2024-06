Letture al Museo. Disimparare l’arte. Manuale di antididattica. libro di Serena Giordano 

Disimparare l’arte. Manuale di antididattica

libro di Serena Giordano

A cura di Maria Rosa Sossai

Responsabile Scientifica Progetti partecipativi Museo Civico Castelbuono

e Annamaria Guzzio, teatroterapista I.T.E.

INCONTRI GRATUITI

Primo appuntamento

VENERDI 28 GIUGNO 2024, ore 18.00

Sala del Principe

Letture condivise con il pubblico

Il Museo Civico Castelbuono è lieto di presentare un ciclo di appuntamenti dedicati alla lettura del libro Disimparare l’arte. Manuale di antididattica, curato da Maria Rosa Sossai e Annamaria Guzzio.

I quattro incontri di letture condivise aperte al pubblico, che si terranno nella Sala del Principe del Castello di Castelbuono, sede del Museo, proseguono il dialogo con l’arte contemporanea avviato durante il laboratorio A tu per tu. In colloquio con l’opera d’arte curato da Annamaria Guzzio, nell’ambito delle attività 2024 del Dipartimento Progetti Partecipativi del Museo Civico.

Gli incontri offriranno l’opportunità di esplorare nuove relazioni con le opere e con l’arte in generale, attraverso la lettura partecipata del testo Disimparare l’arte che, sottolinea l’autrice Serena Giordano, “ricerca le cause del difficile rapporto tra pubblico e prodotto artistico, suggerendo una via alternativa alla pedagogia corrente che spesso disincentiva la voglia di informarsi, di sapere e, perché no, di fare arte[…]

La Cappella Sistina è un capolavoro indiscutibile. Infatti, chi ha più voglia di discuterne? Il problema è che l’indiscutibilità di un’opera porta inevitabilmente alla sua invisibilità”.

Calendario incontri:

VENERDI 28 GIUGNO

VENERDI 19 LUGLIO

VENERDI 6 SETTEMBRE

Letture condivise

VENERDI 20 SETTEMBRE

Incontro finale con l’autrice Serena Giordano