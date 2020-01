L’ex Pilota Armando Floridia, dona al Museo della Targa Florio di Collesano alcuni reperti d’epoca

Donati i Reperti della sezione Aula Storica Del Pilota e vincitore 1 Assoluto della Targa Florio 1976 su Osella BMW PA4 Armando Floridia

Il CDA del Museo della Targa Florio di Collesano cordialmente ringrazia l’ex Pilota Armando Floridia,che ha voluto Donare il Casco usato in gara nella stagione 1972 ed alla Targa Florio di quell’anno, guidando una Porsche 914/6 della Casa di Stoccarda affidata a Straehle, allegando un quadro (con tanto di Dedica), raffigurante il Trionfo alla Targa Florio 1976 in coppia con Eugenio Renna in arte (Amphicar) su Osella BMW PA4, così contribuendo ad impreziosire il corredo iconografico del Museo della Targa Florio di Collesano.

Il Conservatore

Michele Gargano

Armando Floridia (…) è un pilota automobilistico italiano.

Ha partecipato otto volte alla Targa Florio con vetture Chevron, Osella e Porsche.

Nel 1967 ha gareggiato su Porsche 356 in coppia con Francesco Troja, usando lo pseudonimo di Black and White, nella classe 1600 per la Scuderia Pegaso; nel 1968 in coppia con Carlo Randazzo su Porsche 911; nel 1969 in coppia con Marchiolo e si ritira per incidente.

Nel 1972 gareggia in coppia con Schmidt con una Porsche 914 ed è 10° assoluto; nel 1973 con una Chevron per la Brescia Corse; nel 1974 in coppia con Veninata su Chevron e si ritirerà.

Nel 1975 si classifica secondo assoluto dietro la coppia Merzario-Vaccarella correndo insieme ad Eugenio Renna (che correva con lo pseudonimo di “Amphicar”) con la Chevron B26.

Nel 1976 vince sempre la Targa Florio in coppia con Eugenio Renna coronando il suo grande sogno.

Ha corso, sempre in coppia con Amphicar, anche una 1000 km di Monza piazzandosi 4º assoluto. Ha corso inoltre a Imola, Pergusa e nel 1976 si è piazzato sesto assoluto sempre a Monza in una corsa valida per il Campionato Mondiale Marche.