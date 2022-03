Ascolta l'articolo

L’I.C. Francesco Minà Palumbo in collaborazione con la rete scolastica “coloriamo il nostro futuro” dice No alla guerra in Ucraina.

Iniziano oggi venerdì 11 marzo i laboratori per la Pace. I lavori realizzati saranno esposti il 12 marzo presso “Casa Betania” a Isnello e il 14 e il 15 marzo presso il Centro Sud di Castelbuono-