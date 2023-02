Limitazioni per gli autobus diretti a Piano Battaglia

In seguito alla cabina di regia svoltasi in data 15/02/2023 (alla presenza del Vice Prefetto, dei dirigenti della Città Metropolitana di Palermo, della Polizia Provinciale e Protezione Civile, del Commissario e del Direttore dell’Ente Parco delle Madonie e dei Sindaci e Assessori dei Comuni di Petralia Sottana, Polizzi Generosa e Isnello) visti i dati raccolti, l’esperienza accumulata sul campo e al fine di garantire la fruibilità e la sicurezza del sito di Piano Battaglia, è stato definito un numero limite di pullman che potranno avere accesso all’area.

Come già preannunciato, infatti, è in fase di redazione, da parte del dipartimento viabilità della Città Metropolitana di Palermo, un’ordinanza che vieta l’accesso ai pullman non autorizzati presso la località turistica di Piano Battaglia nei giorni festivi e prefestivi.

Verranno concesse solo ed esclusivamente n.45 autorizzazioni che dovranno essere richieste per mezzo pec a protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it indicando la targa del mezzo e il numero massimo di persone che può trasportare. La richiesta può essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì precedente alla data di arrivo, nel caso della domenica, e le ore 12:00 del giovedì precedente nel caso del sabato e verranno autorizzate in base all’orario di arrivo fino ad esaurimento disponibilità.

Chi non sarà munito di autorizzazione, che verrà inviata sempre a mezzo pec dal comune di Petralia Sottana entro la giornata di venerdì, non potrà avere accesso all’area. Per questa settimana, visti i tempi ristretti, si terrà conto anche delle domande pervenute prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza, inviate dalle agenzie che hanno risposto al monitoraggio che il comune, in via preventiva, aveva avviato già da ieri.

Il Comune di Petralia Sottana comunica inoltre che, in vista dell’imminente apertura degli impianti di risalita che causerà l’impossibilità di utilizzo dei servizi igienici pubblici sul pianoro, ha provveduto a farsi carico di reperire n.22 bagni chimici (più 2 per disabili) che saranno disponibili per le prossime 3 settimane nei punti di accesso al pianoro.

Per info è possibile contattare 0921 684307