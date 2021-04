Lions club Cefalù: Alberto D’Agostino è il nuovo presidente

Il dottore Alberto D’Agostino è il nuovo presidente del Lions Club Cefalù. A causa della pandemia di Covid-19, che ancora imperversa in Italia e nel mondo, l’assemblea dei soci si è riunita “a distanza”, e dopo ampia discussione condotta per via telematica, i soci hanno votato all’unanimità i nuovi vertici sociali per il nuovo anno sociale 2021/2022, che inizierà il primo luglio.

Nel direttivo: Giuseppe Capuana (primo vice presidente), Cosimo Di Giorgio (secondo vice presidente e tesoriere), Ciro Cardinale (segretario), Maria Rita Villa (cerimoniere).

Censore è Francesco Giallombardo. Nel Consiglio anche Leonardo Raso e Giuseppe Martorana. Antonio Iachetta, presidente comitato soci, con i consiglieri Giovanna Cangelosi e Roberto Barranco.

Revisori dei conti sono Sonia Di Gaudio, Pasquale Novi e Giovanni Messina. Past Presidente Francesco Di Majo, che continuerà a guidare il Club fino al Luglio prossimo.