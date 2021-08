LND, Prestigioso incarico per Fabio Capuana, nuovo Segretario Palermo

Fabio Capuana, Castelbuonese e Madonita DOC, da sempre impegnato nel mondo dello sport,

Dirigente sportivo di lungo corso, da prima come Presidente della Polisportiva Castelbuonse, formazione che diede vita alla fantastica cavalcata con quattro promozioni consecutive fino ad approdare per la prima ed unica volta alla serie A siciliana ovvero l’eccellenza ed in seguito con molteplici esperienze con Caccamo Lascari e Sporting Termini con vari ruoli Dirigenziali, è stato nominato Segretario LND FIGC del Comitato di Palermo.

Dopo esperienze importanti, con gli Enti di promozione sportiva, dapprima Asi dove ricopriva il ruolo di Responsabile Regionale del Calcio in Sicilia e successivamente con Asc ove ha ricoperto un ruolo Nazionale come Repsonsabile del Settore Calcio Nazionale Giovanile, riceve il prestigioso incarico in LND.

Da cinque anni già Presidente dell’Accademia Madonie, un consorzio calcistico sulla falsa riga dell’Unione dei Comuni, consorzio calcistico che vede aggregate oltre venti società del territorio Madonita, progetto unico nel suo genere in Italia, che si occupa di promuovere il territorio, con tornei, premiazioni stage per giovani calciatori e formazione.

L Accademia ha di fatto, nel tempo, formato Direttori di Gara ed allenatori di settore giovanile riconosciuti dal CONI!

Lo scorso anno l’approdo in Fifg Lnd Palermo come componete della Delegazione e dal 1 luglio, come già detto, l’importante nomina a Segretario.

Dichiarazioni :-“ Sono consapevole del gravoso impegno che sono chiamato a svolgere e di questo ringrazio il Presidente Sandro Morgana e l’intero Comitato Regionale, profondero’ ogni mezzo per ripagare la fiducia riposta nella mia persona. Un onore per me ricevere questo prestigioso incarico, il coronamento di tanti sacrifici in virtù di un amore profondo verso lo sport verso il calcio”.