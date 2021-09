L’Orto dell’Arte, un piccolo Orto Urbano Artistico nell’area adiacente il Castello dei Ventimiglia

Cari Cittadin* Castelbuonesi siete tutti invitati a donare una pianta di Erbe Aromatiche per il progetto L’Orto dell’Arte per la realizzazione di un piccolo Orto Urbano Artistico nell’area adiacente il Castello dei Ventimiglia.



Progetto del Museo Civico di Castelbuono in collaborazione con l’Associazione Il Cinghiale e la Balena.



Siamo alla ricerca di: Rosmarino, Timo, Erba Cipollina, Aglio, Dragoncello, Citronella, Salvia, Lavanda, Menta, Origano, Melissa, Coriandolo, Isoppo, Rucola, Elicriso.



Sono gradite anche piantine di Nasturzio, Calendula, Tagete, Malva, Borragine, Echinacea, Zinnia.

PIANTIAMOLE!



Potete portare le vostre piantine al Castello dal 20 al 27 Settembre (orario apertura museo). Ci troverete al lavoro e avremo modo di presentarvi bene il progetto!!



Domenica 26 Settembre dalle h 16 siete inoltre invitati a una merenda condivisa per festeggiare insieme la fine di questa seconda sessione di lavoro! Vi aspettiamo!