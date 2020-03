Lunghe code d’attesa servizi sanitari al Giglio di Cefalù. Il sindaco Cicero chiede incontro all’Unione dei Comuni

Il 26 Febbraio è stata trasmessa, sia al Presidente della Giunta che al Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni Madonie, la nota che allego in basso, con l’auspicio che ci si possa incontrare e insieme valutare le opportunità da mettere in campo per armonizzare sia le risorse umane che quelle strutturali ed economiche, investite dalla Sanità Regionale nel nostro comprensorio.

E’ contraddittorio infatti, che un ospedale d’eccellenza come il “Giglio” di Cefalù, non possa erogare sevizi sanitari per mancanza di budget, considerato che l’ASP di Palermo spenda ogni anno 150.000.000€ per servizi sanitari extra regionali, pur avendo in Sicilia strutture e professionisti di prestigio. L’appello che lo scrivente fa ai colleghi è quello di pretendere, con proposte operative fattibili, che la sanità nei nostri Comuni, nelle nostre strutture ospedaliere, nei nostri poliambulatori, sia gestita in modo più razionale, valorizzando la medicina di base e investendo anche nelle risorse disponibili della Lg. 328/2000, in stretta collaborazione tra servizi sociali e presidi sanitari.

Il Sindaco

Mario Cicero