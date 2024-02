Madonie: aperte le iscrizioni alla Scuola Giovani Pastori 2023-2024

Sono aperte le iscrizioni della Scuola Giovani Pastori 2023-2024, promossa da CREA nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale e dall’Associazione Riabitare l’Italia, realizzata in collaborazione con SO.SVI.MA SpA – Agenzia di Sviluppo locale delle Madonie e con il contributo di ICCREA – Federazione Regionale Banche di Credito Cooperativo e il supporto dell’agenzia formativa Agenform.

La Scuola sarà realizzata in Sicilia, nelle Madonie, Area Pilota della Strategia Nazionale Aree Interne. Come per la precedente edizione svoltasi nel cuneese, il percorso vuole sostenere i giovani interessati a riabitare le aree interne del Paese. L’iniziativa è incentrata sul pascolo e l’allevamento in zone montane e ha l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti competenze nei seguenti ambiti:

1 Gestione sostenibile del pascolo con bovini, ovini e caprini

2 Alimentazione e benessere degli animali

3 Apprendimento o perfezionamento delle principali tecniche di caseificazione artigianale



Partendo dalle tecniche di allevamento mostrate sul campo, il nostro obiettivo è quello di aiutare gli studenti ad avviare e gestire un’attività imprenditoriale, valorizzando le produzioni locali nei loro punti di forza e analizzando allo stesso tempo le loro criticità. Durante le giornate di lavoro, infatti, affronteremo gli aspetti teorici e pratici presso aziende e caseifici partner con l’adozione di metodi di “peer education”. Secondo questo approccio didattico, gli allievi vengono messi alla pari dei “tutor” (allevatori e casari del territorio) sviluppando una dialettica per noi assolutamente funzionale al percorso di crescita dell’aspirante pastore. Gli studenti saranno inseriti in tavoli di confronto costruiti ad hoc e finalizzati a mettere a fuoco le vie di ingresso nelle filiere locali di interesse con particolare riferimento alle opportunità di accesso alla terra.

Verranno, inoltre, affiancati da un team di esperti e ricercatori che li accompagneranno nello sviluppo di progetti di pastorizia e nella risoluzione di specifici quesiti a questi connessi. Tutti i dettagli nel bando allegato in basso.