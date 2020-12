Madonie, fiocchi e accumuli nevosi a partire dai 1300 metri di quota

Sono in corso nei monti delle Madonie fitte nevicate a partire dai 1200-1300 metri, eloquenti sono le immagini che in tempo reale giungono da Piano Battaglia grazie alle due webcam posizionate rispettivamente sul Ristoro dello Scoiattolo e sul rifugio Grifone.

Le previsioni meteo confermano che le nevicate proseguiranno per tutto il corso della giornata odierna e per domani domenica 27 dicembre 2020.

