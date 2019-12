Madonie Geopark, dal 2015 patrimonio UNESCO stato dell’arte e prospettive di ricaduta economica

Il Club per l’Unesco di Castelbuono-Madonie, in collaborazione con il Comune di Castelbuono, il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, l’Ordine Regionale Geologi Sicilia, il Parco delle Madonie e l’Associazione Haliotis, organizza per sabato 4 gennaio 2020 alle ore 17.00, il convegno Madonie Geopark, dal 2015 patrimonio dell’Unesco – stato dell’arte e prospettive di ricaduta economica nel territorio del Parco delle Madonie. L’evento avrà luogo a Castelbuono (PA) presso la sala conferenze M. Morici del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo.