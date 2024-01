Madonie: nascono i comitati cittadini di Sud chiama Nord con De Luca

Nasce una nuova realtà politica nelle Madonie, legata al partito “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca, che intende coinvolgere soprattutto i giovani in un progetto di valorizzazione dei comuni madoniti.

Si tratta di un coordinamento di comitati cittadini, federati al partito di De Luca, che si sono formate o si stanno per costituire in diversi comuni del territorio. L’obiettivo è quello di creare una comunità unita, che riesca a farsi sentire e a restituire centralità ai paesi montani dell’entroterra siciliano.

«Conosciamo bene tutte le difficoltà che siamo costretti a vivere – spiegano i promotori – dallo spopolamento alla carenza di infrastrutture, soprattutto viarie; passando per la negazione del diritto alla salute, che si concretizza con la crisi dell’ospedale Madonna Dell’Alto, con la carenza di personale e medici di base. Dobbiamo superare le divisioni tra comuni, per creare una realtà madonita unita e compatta che riesca a far sentire alla politica palermitana, regionale e nazionale le proprie esigenze. Invitiamo tutti a cercare le associazioni dei singoli paesi, tesserarsi e dare il proprio contributo per costruire un nuovo futuro per le Madonie».