Un patrimonio immobiliare valutabile in miliardi di euro. Lo conferma una perizia dell’avvocato Gioacchino Genchi, consegnata alla procura di Palermo più di vent’anni fa e mai utilizzata nelle indagini. L’informatico forense, a quei tempi funzionario di Polizia e consulente di molte procure, tranquillizza: “Il sequestro dei beni non cade in prescrizione”. Pino Finocchiaro lo ha intervistato.