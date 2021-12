Maltrattamenti in casa di cura, due educatrici respingono ogni accusa

Continuano gli interrogatori davanti al GIP Angela Lo Piparo del Tribunale di Termini Imerese che ha disposto le misure cautelari nell’ambito dei maltrattamenti nella casa di cura Suor Rosina La Grua a Castelbuono che ha condotto a 17 arresti e 35 indagati.

Alla presenza dei PM titolari dell’inchiesta Alessandro Macaluso e il procuratore Ambrogio Cartosio non tutti gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Dopo gli interrogatori degli arrestati, adesso è il turno degli indagati ai quali è stata applicata la misura interdittiva dell’esercizio della professione e in particolare due educatrici hanno infatti chiarito le proprie posizioni, respingendo ogni accusa e producendo documenti che palesavano dimostrazioni di affetto tra i pazienti e i professionisti.

Sono stati anche portati a conoscenza i protocolli applicati in caso di escandescenze dei pazienti.

Maggiori dettagli sul gds.