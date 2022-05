Manuel Agnelli, Nation of Language, 2MANYDJS e tanti altri si aggiungono alla Line up di Ypsigrock Festival 2022

Ascolta l'articolo

Castelbuono, 5 maggio 2022. Tempo di nuovi annunci per Ypsigrock, il primo boutique festival italiano che dal 4 al 7 agosto 2022 celebrerà il suo 25esimo compleanno. Sotto il cielo di Castelbuono, il borgo medioevale eletto a residenza estiva preferita da tanti ypsini, brilleranno anche le stelle dei 2MANYDJS (live), Self Esteem, Manuel Agnelli, Nation of Language, Yard Act, Pillow Queens, Anna B Savage, Lowly e 4B2M.

Le nuove band che la direzione artistica ha inserito in line up, seguendo l’ormai celebre regola dell’Ypsi Once, che impone una sola esibizione sui palchi di Ypsigrock sotto lo stesso moniker, si aggiungono alle conferme dei Flaming Lips, DIIV, Penelope Isles, Natalie Bergman e C Duncan. Altri annunci, ulteriori novità e gli eventi collaterali che caratterizzeranno l’edizione di quest’anno, che si candida già da ora a entrare nella storia di questo piccolo gioiello, saranno svelati nelle prossime settimane.

Ypsigrock 2022 sarà infatti un evento speciale che festeggerà i primi 25 anni di storia di un festival che, edizione dopo edizione, attraverso alcune significative scelte artistiche e di immagine, si è ritagliato uno spazio considerevole tra gli eventi più importanti e attesi del vecchio continente per la sua originale ed eccentrica capacità di innescare un’empatia intima e unica tra gli artisti e il pubblico che va in scena scoprono un angolo imprevedibile e inaspettato di Sicilia, lontano dei soliti cliché e più incline ai modelli culturali internazionali.

Con gli annunci di oggi, la direzione artistica rende nota anche la line up giornaliera parziale, che sarà completata da artisti che saranno svelati prossimamente. Per festeggiare la sua 25esima edizione, il sipario su Ypsigrock si alzerà giovedì 4 agosto con i primi act. Si inizierà con Manuel Agnelli e 4B2M (and more TBA). Venerdì 5 agosto sugli stage del boutique festival dell’estate italiana saliranno The Flaming Lips, Yard Act, Penelope Isles, Lowly e C Duncan (and more TBA). Si proseguirà sabato 6 agosto con 2MANYDJS (ive), Self Esteem, Pillow Queens e Natalie Bergman (and more TBA), mentre domenica 7 agosto la scena sarà per DIIV, Nation Of Language / Anna B Savage (and more TBA).

Da oggi parte anche la vendita dei day ticket al prezzo di 35€ + d.p. per giovedì 4 agosto, 49€ + d.p. per venerdì 5 agosto, 45€ per sabato 6 agosto e di 45€ + d.p. per domenica 7 agosto. I festival pass del primo tier, al prezzo scontato di 89€ + d.p., sono in esaurimento. Al sold out gli abbonamenti, che sono validi 4 giorni, potranno essere acquistati solo al prezzo pieno di 99€ + d.p.

Prossimamente è previsto anche il lancio dei camping pass per soggiornare nell’esclusivo Ypsicamping immerso nella pineta di San Focà all’interno del Parco delle Madonie.

Link diretto acquisto biglietti: https://ypsi.link/tickets22 disponibili su DICE gli abbonamenti “Festival Pass” e i biglietti giornalieri.

Anche per questa edizione Molinari ha scelto di sostenere Ypsigrock Festival come main sponsor. La rinnovata partnership con lo storico brand del beverage made in Italy si concretizzerà tra l’altro con il supporto per l’organizzazione dei talk pubblici con artisti, giornalisti e altri ospiti di Ypsigrock, in grado di stimolare confronti e sinergie, che arricchiranno la proposta extra musicale del festival dell’estate italiana.

Le band annunciate oggi

I fratelli belgi David e Stephen Dewaele sono dal 1995 sulla cresta dell’onda della club culture di mezzo mondo diversificandosi sempre in maniera innovativa: sono una band (Soulwax), dj (2manydjs), un’etichetta discografica (DEEWEE), un sound system (Despacio) e hanno persino creato un’app e un sito web (Radio Soulwax). A Ypsigrock sapranno incantare con lo stile dei loro set fatto di un mash up sonoro che fonde electro, disco, techno, indie rock e punk: un marchio di fabbrica unico e inconfondibile. A Castelbuono sbarcherà anche Self Esteem, primo progetto di questo annuncio che fa parte del progetto ESNS Exchange (ex ETEP), il programma europeo ufficiale di scambio di talenti musicali, introdotto nel 2003 per favorire la circolazione dei talenti europei all’interno di un network di festival estivi, di cui Ypsigrock fa parte da diversi anni. Il progetto solista di Rebecca Taylor ne fa una delle nuove certezze del pop mondiale, con tutta la sua forza dirompente che ha dato voce ai sentimenti di insicurezza e frustrazione indotti dalla misoginia che permea la società ogni giorno. Dal suo debutto, nel 2019 con Compliments Please e con il successivo Prioritise Pleasure, pubblicato due anni dopo, ha accresciuto sempre di più la sua fanbase oltre i confini della sua amata Sheffield, scrollandosi di dosso il suo passato da indie- folk del duo Slow Club. Dopo aver calcato il palco di Ypsigrock nel 1998 con gli Afterhours, in onore al 25esimo Anniversario del festival, è atteso il ritorno di Manuel Agnelli, questa volta da solista. Questo nuovo percorso, nato con lo spettacolo An evening with Manuel Agnelli nel 2019, lo ha portato proprio pochi giorni fa a conquistare il David di Donatello come miglior canzone originale con la Profondità degli Abissi, pezzo scritto per la colonna sonora di Diabolik dei Manetti Bros, contenuta nell’omonimo esordio pubblicato lo scorso anno in 45 giri su vinile, in edizione limitata. I Nation of Language sono un duo synth pop americano composto da Ian Devaney e Aidan Noell. La coppia farà il suo ritorno in Italia la prossima estate dopo il disco di debutto, Introduction, Presence, pubblicato nel 2020, a cui è seguito nel 2021 A Way Forward, disco molto apprezzato dalla critica e dal pubblico internazionale. Gli Yard Act sono la seconda band dell’ESNS Exchange di questa tornata di annunci. Il pubblico colto e raffinato degli ypsini saprà apprezzare il quartetto post punk di Leeds, capitanato da James Smith, molto attesi in Italia, dopo l’ottimo Ep d’esordio Dark Days, a cui è seguito l’acclamato debutto The Overland, pubblicato nel gennaio scorso. Ad aprile, le Pillow Queens hanno pubblicato Leave The Light On, il loro secondo album, anticipato dal singolo Hearts & Minds di cui ad Ypsigrock sarà apprezzato per il suo stile che fonde pop e punk. Il quartetto irlandese composto da Sarah Corcoran, Pamela Connolly, Cathy McGuiness e Rachel Lyons sarà in Italia a Ypsigrock, forti di un consenso crescente che ha confermato quanto di buono si diceva sul loro conto dall’esordio, nel 2017, con l’Ep Calm Girls, soprattutto in versione live. Sempre all’interno dell’ESNS Exchange, la direzione artistica del festival ha confermato anche la presenza della musicista londinese Anna B Savage, che sarà ad Ypsigrock con A Common Turn, il suo disco d’esordio pubblicato a gennaio 2021, dove conferma il suo talento con una scrittura introspettiva e una musicalità empatica. I Lowly sono un band dream pop danese che ha debuttato in maniera convincente nel 2017 con Heba. Nonostante il successo, il quartetto non ha avuto paura di osare e nel secondo album, Hifalutin, pubblicato due anni dopo, è uscito dalla propria zona di comfort dimostrando una grande capacità creativa. Sapranno farsi apprezzare dal pubblico di Ypsigrock per la loro voglia di sperimentare. Grande è la curiosità anche per i 4B2M, selezionati sempre all’interno del programma dell’ESNS Exchange. Il nome è l’acronimo di quattro fratelli e due madri. Nonostante si conoscano da quando erano bambini, c’è voluto un po’ di tempo prima che Jimmi, Cas, Teun e Rocco, unissero finalmente le loro forze in un unico progetto, che con il loro alternative pop, molto coinvolgente, si candida ad essere una delle band rivelazione di questa edizione di Ypsigrock.

Molinari main sponsor del boutique festival dell’estate italiana