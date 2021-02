Mario Cicero: “archiviata la denuncia sull’utilizzo dell’autobotte”

Sarebbe stata archiviata dalla Procura la denuncia a carico del Comune per la vicenda dell’autobotte utilizzata per la distribuzione di acqua a esercenti e privati cittadini. A comunicarlo il sindaco Cicero con un post diffuso su facebook che riportiamo integralmente in basso.

Oggi vi comunico una bella notizia, che rende onore all’impegno dell’amministrazione comunale. Vi ricordate, fino a qualche anno fa, quando i Cittadini, gli operatori economici, avevano problemi di approvvigionamento idrico, si interveniva con l’autobotte comunale? Ripeto si interveniva per dare ristoro alle esigenze dei nostri cittadini. Un zelante cittadino al “soldo” di qualche consigliere comunale, ha denunciato il comune per questa attività, con l’intervento dei Carabinieri è stato sequestro l’autobotte, elevato il verbale per la mancata patente, si è scoperto che il mezzo non era revisionato dal 2013, è stata presentata denuncia alla procura. Comprendete che siamo stati costretti a nominare un legale con costi per l’ente. Qualche mese fa davanti al Giudice di Pace abbiamo vinto la causa sull’utilizzo del mezzo con la patente del nostro autista, la prefettura condannata al pagamento delle spese. Oggi, l’avvocato ci comunica che la denuncia presso la procura è stata archiviata. Ancora una volta, come per il piano di sicurezza del comune, l’amministrazione non è stata condannata, malgrado le sollecitazioni fatte da qualche ragruppamento politico o da qualcuno che fa il “sicario”. Ancora una volta per la rivalsa di qualcuno, il nostro comune ha impegnato tempo e risorse, per difendersi da attacchi strumentali. Noi siamo sereni, sappiamo che stiamo operando per la comunità, i cittadini riconoscono questa nostro impegno, noi ringraziamo loro per la fiducia.

Mario Cicero