Marnostrum Ensemble presenta il primo EP su Rai “Buongiorno Regione” | VIDEO

Ieri giovedì 24 ottobre il Marnostrum Ensemble, è stato ospite della trasmissione Rai “Buongiorno Regione” per presentare al grande pubblico siciliano il proprio progetto musicale e parlare dell’imminente pubblicazione del primo EP prevista per oggi, venerdì 25 ottobre. La formazione madonita, ha già all’attivo partecipazioni a importanti Festival siciliani come il Sicilia Jazz Festival e il Castelbuono Jazz Festival, facendosi apprezzare per la qualità dell’organico strumentale e la raffinatezza degli arrangiamenti. Le composizioni sono tutte originali, pensate e arrangiate appositamente per questa particolare formazione. L’EP, si comporrà di sei tracce inedite e sarà disponibile sulle migliori piattaforme digitali.