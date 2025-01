Mensa scolastica a Cefalù: via all’appalto da oltre 500.000 euro

L’Amministrazione comunale di Cefalù ha pubblicato la gara d’appalto finalizzata alla realizzazione di una mensa scolastica nel plesso dell’istituto comprensivo Nicola Botta.

L’importo è stato finanziato con fondi Pnrr per un totale di 562.500 euro. L’aggiudicazione della gara avverrà entro fine febbraio e, dalla consegna dei lavori, la ditta avrà 180 giorni di tempo per il completamento degli stessi.

Queste opere si aggiungono ad un altro progetto, per il quale il Comune si è aggiudicato un finanziamento Pnrr da 840.000 euro, che consentirà la realizzazione di un altro asilo nido comunale nel plesso Borsellino e l’apertura di una nuova sezione (0-3 anni) per quarantadue bambini. In questo caso i lavori sono già in corso di esecuzione.

“Stiamo lavorando per elevare la qualità degli standard delle nostre scuole – afferma il sindaco Daniele Tumminello -. Avere una mensa è un grandissimo salto di qualità per il sistema educativo cittadino, perché va incontro alle esigenze degli istituti con tempo prolungato e a quello delle famiglie. In più, nel caso della mensa, il tutto si unisce alle buone pratiche legate alla salute e all’alimentazione. L’Amministrazione di Cefalù è impegnata affinché le scuole migliorino sia strutturalmente che sul fronte dei servizi”.