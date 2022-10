Mensa scolastica, l’amministrazione ci ripensa. Fino al 31 dicembre nessun aumento del pasto

Ascolta l'articolo

Si comunica che a seguito di un’approfondita indagine di mercato rivolta direttamente ai fornitori di generi alimentari presenti sul territorio, si è potuto definire un costo previsionale del menù completo che consente di mantenere contenute, sino alla data del 31/12/2022, le tariffe individuali di accesso al servizio di refezione scolastica e sempre nel rispetto dell’alta qualità dei prodotti impiegati.

Si rende noto pertanto che la quota a carico dei richiedenti è la seguente: Scuola Costo Pasto ISEE/valore Infanzia € 3,30 primo figlio, € 2,60 altri figli

€ 2,80 primo figlio, € 2,20 altri figli

Esente Maggiore di € 6.000

Minore di € 6.000 e maggiore di € 2.500 Inferiore a € 2.500 Primaria € 3,40 primo figlio, € 2,80 altri figli

€3,10 primo figlio, € 2,40 altri figli

Esente Maggiore di € 6.000

Minore di € 6.000 e maggiore di € 2.500 Inferiore a € 2.500 Secondaria di 1° grado € 3,40 primo figlio, € 2,80 altri figli

€3,10 primo figlio, € 2,40 altri figli

Esente Maggiore di € 6.000

Minore di € 6.000 e maggiore di € 2.500 Inferiore a € 2.500

Si invitano i genitori degli alunni delle Scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, che vorranno fruire del Servizio di Refezione Scolastica, a presentare entro e non oltre la data del prossimo 13 Ottobre, apposita istanza (scaricabile in basso) compilabile su stampati disponibili in orario di ricevimento presso l’ufficio Pubblica Istruzione/Servizi Sociali, sito in via S.Anna n. 25 o scaricabile sul sito istituzionale del Comune: www.comune.castelbuono.pa.it. L’istanza può essere consegnata presso gli uffici comunali o trasmessa via email all’ufficio della pubblica istruzione pubblicaistruzione@comune.castelbuono.pa.it

Si rende noto, inoltre, che in caso di mancata regolarizzazione del pagamento dei pasti precedentemente fruiti, la nuova istanza di accesso al servizio per l’a.s. 2022/2023 non potrà essere accolta. Ci scusiamo per il disguido.

L’Assessore al ramo Il sindaco

Annalisa Genchi Mario Cicero