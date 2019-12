Messaggio augurale del Movimento Castelbuono in Comune per il nuovo anno 2020

Il Movimento Castelbuono in Comune invia alla Comunità di Castelbuono gli auguri più belli perché possa, con il nuovo anno, vivere un tempo di Speranza e Fiducia , nonostante le difficoltà e le incertezze incombenti .

Rivolgiamo il nostro augurio a ciascun cittadino residente o no, convinto che il futuro di una comunità è, sempre, connesso all’impegno, alla determinazione decisionale e alla capacità riflessiva e valutativa di tutti e di ciascuno.

E’ un augurio perché il nuovo tempo sia utile per pensare, ripensare, credere, valutare e ritrovare il senso del’ dare ’ senza riserva e tornaconto.

E’ un augurio perché nel nuovo tempo si sperimenti un uso razionale delle risorse economiche e no, si ripensi alle priorità della comunità, si dia spazio ad un ascolto attivo delle proposte lungimiranti e strutturali e si effettuino scelte ponderate ed equilibrate con l’intento di sfuggire ad ogni logica di parte e di spreco.

E’ un augurio perché ciascuno assuma un atteggiamento costruttivo, non egoistico, dialogante e determinato nel proporre, nel realizzare e nel valutare le iniziative che cureranno gli interessi generali e non particolari.

E’ un augurio perché nel nuovo tempo chi opera nelle Istituzioni sfugga al tentativo di utilizzarle per fini personali e rafforzi l’impegno a “Servire” e non a “Servire se stesso”.

Un augurio sentito a tutti i lavoratori precari, ai disoccupati, agli invisibili, ai sofferenti, ai volontari, a coloro che vivono nel silenzio i drammi della solitudine e dell’incertezza… ciascuno ritrovi la forza per avviare percorsi d’autodeterminazione e autonomia , con lo sguardo fiducioso.

Un augurio perché in questo nuovo tempo, nessuno abbia a sostenere, che un posto di lavoro sia una concessione, un regalo offerto ma un diritto di tutti, ,regolato da norme.

Un augurio alle famiglie ,ai parroci , docenti ,educatori, responsabili di Cooperative, datori di lavoro, commercianti, artigiani perché possano credere sempre più che la loro azione contribuisce a rendere la comunità coesa, solidale, rispettosa dei diritti di tutti.

Il Movimento Castelbuono in Comune augura a se stesso una rinnovata partecipazione attiva e propositiva al dialogo all’interno del Consiglio Comunale e nel territorio, un potenziamento della capacità di lettura dei bisogni e una forte determinazione nell’azione di controllo delle procedure amministrative con l’intento di affermare il principio della legalità non in astratto ma nella concretezza e nella pratica quotidiana. Infine, vogliamo ricordare le parole di Papa Francesco perchè siano faro e stella polare. Chi amministra non può essere chiuso in se stesso,… ci si salvi dalla tentazione di servirsi degli altri e accetti di servire e non essere servito, accetti di dimenticare se stesso e passi dalla bramosia del potere alla gioia di scomparire e servire: impari a sradicare l’istinto al dominio sugli altri ed eserciti la virtù dell’umiltà.

Castelbuono in Comune