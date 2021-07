“Micromondo”, al Museo F. Minà Palumbo la mostra macrofotografica di Francesco Toscano

MICROMONDO

Francesco Toscano in questa mostra macrofotografica, intitolata “Micromondo”, esalta con il suo obiettivo la bellezza nascosta della natura. I suoi scatti evidenziano particolari della biodiversità delle Madonie che normalmente sfuggono ad un occhio distratto. In un momento in cui la natura è dominata dall’antropocene e l’uomo sta cambiando l’aspetto naturale del globo agendo negativamente sugli equilibri degli ecosistemi, questa mostra ci invita a riflettere sulla necessità di proteggere e conservare la natura che ci circonda e in cui viviamo.

Inaugurazione martedì 3 agosto ore 18.00 presso il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo di Castelbuono.

Saranno presenti il Presidente dell’Ente Parco delle Madonie Angelo Merlino

il Sindaco di Castelbuono Sig. Mario Cicero, il Presidente del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo Prof. Rosario Schicchi.